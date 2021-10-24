«Уфа» — «Рубин»: пенальти отменен правильно, но что происходит с видеоарбитрами?
На 53-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Рубин» был ошибочно назначен 11-метровый удар в ворота гостей.
Вратарь казанцев Юрий Дюпин действительно сфолил в единоборстве с Гамидом Агаларовым. Но до этого второй ассистент Михаил Иванов не зафиксировал положение «вне игры» у игрока «Уфы», который в момент передачи забежал за линию офсайда.
Это было очевидно, но видеоассистентам Павлу Шадыханову и Николаю Еремину понадобилось две минуты, чтобы изменить решение Игоря Панина, назначившего было пенальти. В итоге общими усилиями судьи вынесли верный вердикт, был назначен свободный удар, но нельзя не отметить, что ВАР стали тратить слишком много времени на свои проверки.
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