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Сегодня, 18:08

Грузинский защитник «Уфы» Табидзе объявил об уходе из клуба

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джемал Табидзе.
Фото ФК &quot;Уфа&quot;.

Грузинский защитник «Уфы» Джемал Табидзе через соцсети объявил об уходе из российского клуба.

«Пришло время прощаться, эти 5 лет, которые я провел вместе с вами, были лучшими в моей карьере, я всегда старался выложиться полностью для успеха команды.

Хочу выразить благодарность всем футболистам, персоналу и всем болельщикам, от которых всегда чувствовал поддержку, буду скучать и болеть за вас», — написал Табидзе.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ 26-летний грузин провел в составе уфимского клуба 22 матча, в которых не отметился результативными действиями. В этом сезоне он ни разу не появлялся на поле.

Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.

Джемал Табидзе
ФК Уфа
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3
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