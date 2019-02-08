"Уфа" расторгла контракт с Абдулавовым

"Уфа" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Исламнуром Абдулавовым. Договор с 24-летним форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
По обоюдному согласию сторон футбольный клуб "Уфа" расторг трудовой контракт с нападающим Исламнуром Абдулавовым 🤝– ФК УФА (@UfaFc) 8 февраля 2019 г.
ФК "Уфа" благодарит Исламнура за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в футбольном клубе "Томь"! pic.twitter.com/D67qADCBCS
В текущем сезоне Абдулавов выступал на правах аренды за волгоградский "Ротор". Всего он провел 22 матча за "Уфу" и забил 1 гол.
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http://www.fcufa.pro/component/k2/islamnur-abdulavov-pokidaet-fk-ufa
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