17:32 | Футбол — РПЛ

"Уфа" расторгла контракт с Абдулавовым

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"Уфа" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Исламнуром Абдулавовым. Договор с 24-летним форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне Абдулавов выступал на правах аренды за волгоградский "Ротор". Всего он провел 22 матча за "Уфу" и забил 1 гол.

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Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/islamnur-abdulavov-pokidaet-fk-ufa

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