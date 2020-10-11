«Уфа» рассматривает возможность аренды Игнатова
По информации «СЭ», 20-летний полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов входит в список интересов «Уфы».
Башкирский клуб может арендовать хавбека, продлившего в августе контракт с красно-белыми до 2023 года. Летом появлялась информация о возможной аренде футболиста в «Химки».
В сезоне-2020/21 Игнатов провел 13 матчей за «Спартак-2», выступающий в ФНЛ. На счету хавбека 3 гола и 3 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.