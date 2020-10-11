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«Уфа» рассматривает возможность аренды Игнатова

13:34
Михаил Игнатов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Михаил Игнатов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По информации «СЭ», 20-летний полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов входит в список интересов «Уфы».

Башкирский клуб может арендовать хавбека, продлившего в августе контракт с красно-белыми до 2023 года. Летом появлялась информация о возможной аренде футболиста в «Химки».

В сезоне-2020/21 Игнатов провел 13 матчей за «Спартак-2», выступающий в ФНЛ. На счету хавбека 3 гола и 3 результативных передачи.

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