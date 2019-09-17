РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Уфа» предложила РПЛ провести ребрендинг. И даже представила фото нового логотипа

15:28
Теги:

«Уфа» обратилась к РПЛ в своем официальном Twitter с предложением провести ребрендинг и даже приложила к вопросу вариант логотипа.

После 9-туров «Уфа» занимает в турнирной таблице РПЛ 9 место, набрав 11 очков. Свой следующий матч уфимцы проведут дома против «Спартака».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 2128
Все опросы
Кто забил лучший гол 9-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Прямой эфир
Прямой эфир