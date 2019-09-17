«Уфа» предложила РПЛ провести ребрендинг. И даже представила фото нового логотипа
15:28
«Уфа» обратилась к РПЛ в своем официальном Twitter с предложением провести ребрендинг и даже приложила к вопросу вариант логотипа.
После 9-туров «Уфа» занимает в турнирной таблице РПЛ 9 место, набрав 11 очков. Свой следующий матч уфимцы проведут дома против «Спартака».
@rfpl , как насчет ребрендинга? pic.twitter.com/uAKIHvisps— ФК УФА (@UfaFc) September 17, 2019
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