«Уфа» объявила о возвращении Газизова
09:58
«Уфа» на официальном сайте 16 марта объявила о возвращении Шамиля Газизова к работе в клубе.
52-летний менеджер займет должность генерального директора, которую занимал с 2012 по 2020 год. Затем Газизов перебрался на аналогичную должность в «Спартаке», откуда был уволен по ходу сезона.
Как сообщает пресс-служба уфимцев, «за короткий срок управленец вывел московский клуб из середины таблицы в лидеры чемпионата».
Ринат Шайбеков, который занимал должность генерального директора клуба после ухода Газизова, назначен исполнительным директором.
По состоянию на 16 марта, «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками.
Дополнительная информация:
https://www.fcufa.pro/news-new/shamil-gazizov-vozvrashchaetsya-v-futbolnyj-klub-ufa
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