РПЛ
Новости
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» объявила о возвращении Газизова

09:58
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Теги:

«Уфа» на официальном сайте 16 марта объявила о возвращении Шамиля Газизова к работе в клубе.

52-летний менеджер займет должность генерального директора, которую занимал с 2012 по 2020 год. Затем Газизов перебрался на аналогичную должность в «Спартаке», откуда был уволен по ходу сезона.

Как сообщает пресс-служба уфимцев, «за короткий срок управленец вывел московский клуб из середины таблицы в лидеры чемпионата».

Ринат Шайбеков, который занимал должность генерального директора клуба после ухода Газизова, назначен исполнительным директором.

По состоянию на 16 марта, «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками.

Дополнительная информация:

https://www.fcufa.pro/news-new/shamil-gazizov-vozvrashchaetsya-v-futbolnyj-klub-ufa

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...