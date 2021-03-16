«Вывел клуб из середины таблицы в лидеры чемпионата». В «Уфе» охарактеризовали работу Газизова в «Спартаке»

Пресс-служба «Уфы» на официальном сайте отреагировала на работу генерального директора клуба Шамиля Газизова в «Спартаке».

По мнению уфимцев, «за короткий срок управленец вывел московский клуб из середины таблицы в лидеры чемпионата».

Шамиль Газизов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, а покинул клуб уже 8 декабря. На момент ухода 52-летнего менеджера московский клуб лидировал в Тинькофф РПЛ, а перед приходом закончил сезон на седьмом месте и не вышел в еврокубки.

16 марта стало известно, что Газизов вернулся в «Уфу».