«Локомотив» обратился в РФС по поводу отмены желтой карточки Рыбчинского

«Локомотив» обратился в КДК РФС по поводу отмены желтой карточки полузащитника Дмитрия Рыбчинского, сообщает ТАСС 16 марта.

«У нас два заседания на этой неделе — одно сегодня, внеочередное состоится в четверг. Мы вынесли в отдельное производство дело по матчу ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново». Сегодня будут рассмотрены общие вопросы по женскому футболу и трем лигам. Было одно обращение по карточке — от «Локомотива» по поводу Рыбчинского, — сказал глава комитета Артур Григорьянц в интервью агентству.

22-летний Рыбчинский получил предупреждение в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:1) и теперь из-за перебора карточек вынужден пропустить следующий матч против «Уфы».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Рыбчинский провел 21 матч, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Встреча «Уфа» — «Локомотив» состоится в четверг, 18 марта. Начало — в 17.00 (мск).