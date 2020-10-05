«Уфа» объявила о трансфере Неделчару в клуб Карреры
«Уфа» в официальном Instagram объявила об уходе защитника Йонуца Неделчару. Как и сообщал «СЭ», 24-летний румын перешел в АЕК, который возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
Удачи, Йонуц! Футбольный клуб «Уфа» и афинский АЕК договорились о трансфере защитника Йонуца Неделчару. Йонуц Неделчару перешел в «Уфу» в феврале 2018-го года из бухарестского «Динамо». За ФК «Уфа» защитник сыграл 75 матчей и забил 1 гол. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Йонуца за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!
Неделчару перешел в «Уфу» в феврале 2018-го года из бухарестского «Динамо». За «Уфу» защитник сыграл 75 матчей и забил 1 гол. В нынешнем сезоне Тинькофф-РПЛ 24-летний румын провел 9 игр и отличился голевой передачей.
Как сообщил аккаунт АЕК, выступать Неделчару будет под номером 5.
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