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«Уфа» объявила о трансфере Неделчару в клуб Карреры

17:50
Йонуц Неделчару. Фото ФК "Уфа"
Йонуц Неделчару. Фото ФК "Уфа"
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«Уфа» в официальном Instagram объявила об уходе защитника Йонуца Неделчару. Как и сообщал «СЭ», 24-летний румын перешел в АЕК, который возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Удачи, Йонуц! Футбольный клуб «Уфа» и афинский АЕК договорились о трансфере защитника Йонуца Неделчару. Йонуц Неделчару перешел в «Уфу» в феврале 2018-го года из бухарестского «Динамо». За ФК «Уфа» защитник сыграл 75 матчей и забил 1 гол. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Йонуца за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!

Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

Неделчару перешел в «Уфу» в феврале 2018-го года из бухарестского «Динамо». За «Уфу» защитник сыграл 75 матчей и забил 1 гол. В нынешнем сезоне Тинькофф-РПЛ 24-летний румын провел 9 игр и отличился голевой передачей.

Как сообщил аккаунт АЕК, выступать Неделчару будет под номером 5.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CF9yNGQFJOA/

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