«Уфа» объявила о трансфере Неделчару в клуб Карреры

«Уфа» в официальном Instagram объявила об уходе защитника Йонуца Неделчару. Как и сообщал «СЭ», 24-летний румын перешел в АЕК, который возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Неделчару перешел в «Уфу» в феврале 2018-го года из бухарестского «Динамо». За «Уфу» защитник сыграл 75 матчей и забил 1 гол. В нынешнем сезоне Тинькофф-РПЛ 24-летний румын провел 9 игр и отличился голевой передачей.

Как сообщил аккаунт АЕК, выступать Неделчару будет под номером 5.