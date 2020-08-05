«Уфа» не заработает на последующей продаже Урунова «Спартаком»
12:35
По информации «СЭ», в соглашении о переходе 19-летнего полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак» нет пункта с процентом от последующей продажи футболиста. Такие пункты часто включаются в контракт при переходах молодых футболистов.
Текущий сезон — дебютный для узбекского футболиста в России. В составе «Уфы» он провел в премьер-лиге 10 игр, в которых не отметился результативными действиями. (Севастиан Терлецкий)
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