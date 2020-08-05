«Уфа» не заработает на последующей продаже Урунова «Спартаком»

По информации «СЭ», в соглашении о переходе 19-летнего полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак» нет пункта с процентом от последующей продажи футболиста. Такие пункты часто включаются в контракт при переходах молодых футболистов.

Текущий сезон — дебютный для узбекского футболиста в России. В составе «Уфы» он провел в премьер-лиге 10 игр, в которых не отметился результативными действиями. (Севастиан Терлецкий)

«Уфа» не сможет арендовать Урунова у «Спартака» //

Урунов взял в «Спартаке» номер Шюррле