«Уфа» не сможет арендовать Урунова у «Спартака»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» переход Остона Урунова в «Спартак». Красно-белые на своем сайте сообщили, что с 19-летним фуболистом был подписан долгосрочный контракт.

— Для нас это удачная сделка, — заявил он «СЭ». — Можно сказать, что «Уфа» заработала на этом трансфере на порядок больше, чем инвестировала. Мы всегда были биржей для молодых игроков, поэтому они к нам и приходят. Тот же Урунов мог выбрать для старта не «Уфу», а другой клуб и полировать там лавку.

У нас он показал себя и теперь ничего полировать уже точно не будет, уверен, заиграет и в новом клубе. Вариант с обратной арендой, как было с Круговым, не получится. Думаю, что «Спартак» очень в нем заинтересован. (Севастиан Терлецкий)