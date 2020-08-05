Урунов взял в «Спартаке» номер Шюррле

Как уже сообщал «СЭ», «Спартак» согласовал с «Уфой» условия перехода полузащитника Остона Урунова и заключил с 19-летним футболистом долгосрочный контракт.

Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером. В прошедшем сезоне под этим номером выступал нападающий Андре Шюррле, который недавно объявил о завершении карьеры.