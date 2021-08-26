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«Спартак» — «Сочи»: Кутепов и Соболев выйдут в стартовом составе

17:20
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» сыграет на своем поле против «Сочи» в матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

В основе красно-белых выйдут защитник Илья Кутепов и нападающий Александр Соболев, которые последние матчи начинали в запасе.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Бакаев, Ларссон, Понсе, Соболев.

Запасные: Ребров, Марков, Гапонов, Литвинов, Хендрикс, Мирзов, Ломовицкий, Игнатов, Крал, Мозес, Промес.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барач, Родригу, Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан, Воробьев.

Запасные: Заболотный, Адамов, Прохин, Павлов, Колмаков, Нобоа, Жоазиньо, Барсов.

Спартак — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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