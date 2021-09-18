«Уфа» — «Химки»: все голы матча и дубль Агаларова
«Уфа» в домашнем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ одержала волевую победу над «Химками» со счетом 3:2.
Открыл счет на 44-й минуте Денис Глушаков. Он же реализовал пенальти в самой концовке встречи на 90+1-й минуте.
Хозяева забили три гола во втором тайме. Дубль оформил Гамид Агаларов (52-я и и 82-я минуты), еще один мяч у Владислава Камилова (62-й минута).
Предлагаем вашему вниманию все голы матча:
Глушаков, 44-я минута
Ошиблась «Уфа» на своей половине, а Глушаков таких ошибок не прощает ? pic.twitter.com/siyBSPwTvU— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
Агаларов, 52-й минута
Эту машину не остановить — принял, развернулся и заложил в дальнюю девятку! ???— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
Седьмой мяч Агаларова в сезоне. pic.twitter.com/UXPxvvwSrM
Камилов, 62-я минута
Идеальный угловой «Уфы» — мощная подача, прыжок, удар, и мяч в воротах! ? pic.twitter.com/x0tiXgm4kK— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
Агаларов, 82-я минута
У Агаларова в этом сезоне вообще всё — перевисел Глушакова и отправил мяч мимо Лантратова. Уровень ? pic.twitter.com/31tYtAEUwd— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
Глушаков, 90+1-я минута
Глушаков максимально уверенно пробил с точки — просто пушка ? pic.twitter.com/lUcVvwpAzt— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
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