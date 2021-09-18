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«Уфа» одержала волевую победу над «Химками» благодаря дублю Агаларова

15:53
«Уфа» в домашнем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ одержала волевую победу над «Химками» со счетом 3:2. Фото fc_khimki, Twitter
«Уфа» в домашнем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ одержала волевую победу над «Химками» со счетом 3:2. Фото fc_khimki, Twitter
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«Уфа» в домашнем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ одержала волевую победу над «Химками» со счетом 3:2.

Открыл счет на 44-й минуте Денис Глушаков. Он же реализовал пенальти в самой концовке встречи на 90+1-й минуте.

Хозяева забили три гола во втором тайме. Дубль оформил Гамид Агаларов (52-я и и 82-я минуты), еще один мяч у Владислава Камилова (62-й минута).

У 21-летнего Агаларова уже восемь мячей в этом сезоне, он является лучшим бомбардиром РПЛ.

Отметим, что «Химки» перед этим матчем остались без главного тренера. Игорь Черевченко перед игрой покинул стадион из-за температуры.

«Уфа» после этой встречи поднялась на 11-е место в таблице. «Химки» занимают 14-е место.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

«Уфа» — «Химки» — 3:2 (0:1)

Голы: Глушаков, 44 (0:1). Агаларов, 52 (1:1). Камилов, 62 (2:1). Агаларов, 82 (3:1). Глушаков, 90+1 — с пенальти (3:2).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Милетич, 76), Йокич (Ботака-Иобома, 59), Никитин, Плиев, Иванов (Алиев, 76), Кротов (Саплинов, 76), Камилов, Мрзляк (Голубев, 90+3), Агаларов, Касинтура.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Боженов, Стоинович (Давидян, 85), Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин (Сабович, 68), Соколов.

Предупреждение: Трошечкин, 9.

Судьи: Кукуян (Сочи). Березнов (Москва), Ермаков (Санкт-Петербург).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Кобзев (Москва).

18 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Уфа — Химки

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Роман Шишов все материалы автора

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