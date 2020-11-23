«Уфа» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ
15:52
В заключительном матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» примет на своем поле «Химки». Стали известны стартовые составы команд.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Плиев, Кротов, Камилов, Фольмер, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Алиев, Голубев, Карп, Алибеков, Мрзляк, Сысуев.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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