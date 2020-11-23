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«Уфа» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

15:52
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В заключительном матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» примет на своем поле «Химки». Стали известны стартовые составы команд.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Плиев, Кротов, Камилов, Фольмер, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Морозов, Бородин, Данченко, Алиев, Голубев, Карп, Алибеков, Мрзляк, Сысуев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.

Уфа — Химки

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