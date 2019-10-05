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«Уфа» — «Ахмат»: Глушаков выйдет в основе гостей в первом матче Шалимова

10:35
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Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России «Уфа» — «Ахмат». В первом игре грозненцев под руководством Игоря Шалимова в основе выйдет хавбек Денис Глушаков.

«Уфа»: Беленов — Сухов, Неделчару, Никитин, Табидзе, Круговой — Тилль, Фомин, Карп, Гиоргобиани — Кротов.

«Ахмат»: Городов — Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов — Роши, Глушаков, Исмаэл, Бериша — Иванов — А. Понсе.

Уфа — Ахмат

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