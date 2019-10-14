Удальцов вернулся в «Динамо» на должность начальника команды

Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды в «Динамо», сообщает официальный сайт москвичей.

Александр уже работал начальником команды у бело-голубых с осени 2016-го по лето 2019-го. Удальцов приступит к своим обязанностям со вторника 15-го октября.

— Футбольный клуб «Динамо-Москва» благодарит Михаила Суршкова, занимавшего должность Начальника команды в последнее время, за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере, — написано в сообщении пресс-службы «Динамо».

«Динамо» с 10 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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