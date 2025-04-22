Учредитель «Акрона» Морозов: «Мы на 100 процентов угадали с трансфером Дзюбы»
Учредитель «Акрона» Павел Морозов поделился мнением о подписании контракта с форвардом Артемом Дзюбой.
«У нас было короткое трансферное окно, мы три раза пытались начать переговоры с агентом, подписали Артема на ленточке. Я считаю, что мы на 100 процентов угадали. Артем — профессионал с большой буквы, он максимально мотивирован, отрабатывает на поле и в раздевалке. То, что я вижу, это большой плюс для команды. Дзюба на сегодня самый медийный футболист, это подогревает интерес и к нему, и к нашей команде. Я считаю, мы во всех смыслах угадали», — сказал Морозов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 19 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.
«Акрон» после 25 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6