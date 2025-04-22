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Учредитель «Акрона» Морозов: «Мы на 100 процентов угадали с трансфером Дзюбы»

Сергей Разин
корреспондент
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Учредитель «Акрона» Павел Морозов поделился мнением о подписании контракта с форвардом Артемом Дзюбой.

«У нас было короткое трансферное окно, мы три раза пытались начать переговоры с агентом, подписали Артема на ленточке. Я считаю, что мы на 100 процентов угадали. Артем — профессионал с большой буквы, он максимально мотивирован, отрабатывает на поле и в раздевалке. То, что я вижу, это большой плюс для команды. Дзюба на сегодня самый медийный футболист, это подогревает интерес и к нему, и к нашей команде. Я считаю, мы во всех смыслах угадали», — сказал Морозов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 19 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

«Акрон» после 25 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.

Артем Дзюба
ФК Акрон
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Учредитель «Акрона» Морозов: «Есть задача быть на вершине. Еврокубки — это мечта»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
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Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

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Бителло

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Муталип Алибеков

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