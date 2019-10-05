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У Жоаузинью подозрение на перелом голеностопа. Его увезли в больницу

15:07
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Получивший травму в матче 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» Жоаузинью не смог покинуть стадион самостоятельно.

Как сообщил в эфире «Матч Премьер» комментатор Дмитрий Жичкин, у 30-летнего бразильца подозрение на перелом голеностопа.

В текущем сезоне Жоаузинью провел 10 матчей, в которых отдал 2 голевых передачи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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