Жена Зобнина пошутила о разводе после желания футболиста пойти на понижение зарплаты

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, в Instagram пошутила по поводу желания супруга понизить себе зарплату.

«Кто еще не в курсе, мы разводимся... И поэтому Рома решил понизить з/п», — написала Рамина в сториз.

Кроме того, девушка выложила мем футболиста с ангельскими крыльями, а также фото с футболкой-брелком и надписью: «Последний день езжу с этой майкой».

Напомним, ранее бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что Зобнин попросил «Спартак» понизить ему зарплату, поскольку считает ее слишком большой.

Зобнин получал в «Спартаке» чуть более 3 миллионов евро в год. Теперь же эта цифра может якобы опуститься до 2 миллионов.

По этому поводу уже также пошутил телеведущий Иван Ургант в своем шоу.