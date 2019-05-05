Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к "Зениту" после конфликтной ситуации, которая возникла между защитником Браниславом Ивановичем и допинг-офицером во время проведения допинг-теста, утверждает ТАСС. Инцидент произошел после одного из апрельских матчей сине-бело-голубых.

По данным агентства, РФС обратился в "Зенит", чтобы клуб провел дисциплинарную беседу с 35-летним сербом, конфликт был исчерпан, вопрос о дальнейших санкциях не стоит.

В прошлом году полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля, за что был оштрафован на 1 миллион рублей руководством клуба.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр