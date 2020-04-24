У РФС есть время решить судьбу сезона. «СЭ» узнал, когда нужно передать данные в УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций разослал всем 55 федерациям циркулярное письмо о принципах отбора в клубные турниры сезона-2020/21, в котором обозначил крайний срок принятия решений о возобновлении текущего сезона.

Во многом письмо повторяет вчерашний пресс-релиз, размещенный на сайте УЕФА. Однако в нем есть требование к национальным ассоциациям и/или лигам. Они должны быть в состоянии к 25 мая 2020 года сообщить в Ньон информацию о планируемом возобновлении внутренних соревнований, включая дату начала игр и все необходимые данные о форматах, в которых они (чемпионаты и кубки) пройдут.

К 25 мая необходимо выполнить еще ряд процедур. Если соревнования решено прекратить, национальные ассоциации должны объяснить причины, обосновывающие досрочную остановку турниров. Кроме того, к этой же дате на основании спортивных принципов нужно выбрать клубы для заявки в еврокубки сезона-2020/21. (Александр Бобров)