«У нас в 33 старый, добро пожаловать в клуб». Глушаков поздравил Месси с днем рождения

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал в сториз своего Instagram фото с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Аргентинцу сегодня, 24 июня, исполнилось 33 года.

— С 33-летием, мастер! — написал Глушаков. — Добро пожаловать в клуб. В это время футбольная жизнь в разгаре, а у нас говорят: в 33 — старый. А мне интересно, кто эти ребята тогда, которые в 38-40 топ.

Месси — олимпийский чемпион 2008 года в составе сборной Аргентины. Вместе с командой он трижды занимал второе место на Кубке Америки, стал вице-чемпионом мира-2014. Шестикратный обладатель «Золотого мяча». Считается одним из лучших игроков в истории футбола.