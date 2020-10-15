«У нас сегодня тик ток хаус открывается». Мария Погребняк отреагировала на вопрос о возвращении мужа в «Урал»

Мария Погребняк, жена нападающего Павла Погребняка, отреагировала на сообщение о возвращении мужа в «Урал».

«Пока ничего не могу сказать о будущем клубе мужа, так как сама не в курсе, — приводит Sport24 слова Погребняк. — У нас сегодня тик ток хаус открывается, поэтому сейчас мы занимаемся подготовкой к этому мероприятию».

Погребняк выступал за «Урал» с 2018 по 2020 год. В августе нынешнего года 36-летний форвард покинул клуб на правах свободного агента.