«У нас сегодня тик ток хаус открывается». Мария Погребняк отреагировала на вопрос о возвращении мужа в «Урал»
12:58
Мария Погребняк, жена нападающего Павла Погребняка, отреагировала на сообщение о возвращении мужа в «Урал».
«Пока ничего не могу сказать о будущем клубе мужа, так как сама не в курсе, — приводит Sport24 слова Погребняк. — У нас сегодня тик ток хаус открывается, поэтому сейчас мы занимаемся подготовкой к этому мероприятию».
Погребняк выступал за «Урал» с 2018 по 2020 год. В августе нынешнего года 36-летний форвард покинул клуб на правах свободного агента.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-15-zhena-pogrebnyaka-nichego-ne-mogu-skazat-o-budushchem-muzha-seychas-my-zanimayemsya-podgotovkoy-k-otkrytiyu-tiktok-khausa
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
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