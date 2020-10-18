РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«У нас никто не болеет». Генеральный директор «Ротора» опроверг информацию о заболевших

11:27
Теги:

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал «СЭ» информацию о том, что 10 человек из штаба клуба заразились коронавирусом.

«У распространителей этой информации и надо все спрашивать, — сказал Рекечинский «СЭ». — У меня такой информации нет, у нас никто не болеет». (Сергей Федоров)

Сегодня, 18 октября, «Ротор» должен встретиться с «Тамбовом» в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ. Начало матча — в 14.00 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир