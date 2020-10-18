«У нас никто не болеет». Генеральный директор «Ротора» опроверг информацию о заболевших
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал «СЭ» информацию о том, что 10 человек из штаба клуба заразились коронавирусом.
«У распространителей этой информации и надо все спрашивать, — сказал Рекечинский «СЭ». — У меня такой информации нет, у нас никто не болеет». (Сергей Федоров)
Сегодня, 18 октября, «Ротор» должен встретиться с «Тамбовом» в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ. Начало матча — в 14.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.