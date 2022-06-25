Экс-футболист «Рубина» рад, что Дзюба не перешел в «Црвену Звезду»

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич прокомментировал слухи о том, что форвард Артем Дзюба мог перейти в «Црвену Звезду».

«Переход Дзюбы был бы хорош для «Црвены», но я не люблю их, потому что всю жизнь отдал «Партизану». Отлично, что все-таки они не стали его подписывать, ха-ха.

Возможно, у «Црвены» было бы достаточно денег для того, чтобы удовлетворить огромную зарплату Дзюбы. Но я никогда не думал о том, что происходит в этой команде.

Я знаю Артема как игрока. Он отличный футболист европейского уровня . Игрок моей позиции и похожей комплекции.

Конечно, он бы сделал многое для сербского чемпионата, но, видимо, не судьба" — сказал Милошевич Sport24.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». В составе клуба нападающий стал четырехкратным чемпионом России, два раза брал Кубок и четыре раза — Суперкубок России.