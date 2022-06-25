Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:07

Экс-футболист «Рубина» рад, что Дзюба не перешел в «Црвену Звезду»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич прокомментировал слухи о том, что форвард Артем Дзюба мог перейти в «Црвену Звезду».

«Переход Дзюбы был бы хорош для «Црвены», но я не люблю их, потому что всю жизнь отдал «Партизану». Отлично, что все-таки они не стали его подписывать, ха-ха.

Возможно, у «Црвены» было бы достаточно денег для того, чтобы удовлетворить огромную зарплату Дзюбы. Но я никогда не думал о том, что происходит в этой команде.

Я знаю Артема как игрока. Он отличный футболист европейского уровня . Игрок моей позиции и похожей комплекции.

Конечно, он бы сделал многое для сербского чемпионата, но, видимо, не судьба" — сказал Милошевич Sport24.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». В составе клуба нападающий стал четырехкратным чемпионом России, два раза брал Кубок и четыре раза — Суперкубок России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-25-eks-futbolist-rubina-miloshevich-rad-chto-dzyuba-ne-pereshel-v-tsrvenu-zvezdu
Артем Дзюба
ФК Црвена Звезда
Саво Милошевич
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Ученик Емельяненко Кирилл Сидельников: «Федор нагрузил себя тяжелой ношей»
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи». А может, он рванет в Катар»
Семак сообщил, что еще не подписал новый контракт с «Зенитом»
Тренер «Зенита» рассказал о состоянии Вендела, Барриоса и Ловрена после возвращения в команду
Источник: «Зенит» заплатит 5 миллионов евро «Сочи» за Кассьерру
Непомнящий: «Не сомневаюсь, что чемпионат Турции отлично подходит Дзюбе»
Дьяков дал совет Дзюбе относительно общения с турецкими фанатами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павел Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры

У Кубка РПЛ есть минимум три миллиардных предложения
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости