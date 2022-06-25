Экс-футболист «Рубина» рад, что Дзюба не перешел в «Црвену Звезду»
Бывший нападающий «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич прокомментировал слухи о том, что форвард Артем Дзюба мог перейти в «Црвену Звезду».
«Переход Дзюбы был бы хорош для «Црвены», но я не люблю их, потому что всю жизнь отдал «Партизану». Отлично, что все-таки они не стали его подписывать, ха-ха.
Возможно, у «Црвены» было бы достаточно денег для того, чтобы удовлетворить огромную зарплату Дзюбы. Но я никогда не думал о том, что происходит в этой команде.
Я знаю Артема как игрока. Он отличный футболист европейского уровня . Игрок моей позиции и похожей комплекции.
Конечно, он бы сделал многое для сербского чемпионата, но, видимо, не судьба" — сказал Милошевич Sport24.
22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». В составе клуба нападающий стал четырехкратным чемпионом России, два раза брал Кубок и четыре раза — Суперкубок России.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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