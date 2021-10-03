Пресняков: «Спартаку» будет очень тяжело в Грозном. Буду рад, если увезут хотя бы одно очко"
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Спартак одержал сумасшедшую победу в Неаполе. С одной стороны, этот триумф может добавить куража команде, с другой стороны, на подготовку с «Ахматом» было всего лишь два дня. Мне очень нравится, как тренирует Талалаев, он вырастает потихоньку в очень качественного тренера. Красно-белым будет очень тяжело обыграть грознинцев. Я буду доволен, если «Спартак» увезет из Грозного хотя бы одно очко. Все равно претендовать на какие-то высокие места уже будет тяжело», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится сегодня, 3 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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