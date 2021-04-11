У Глушакова диагностирована контузия боковой связки коленного сустава
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прошел медицинское обследование в связи с повреждением, полученным в матче 25-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0), информирует сайт подмосковного клуба.
У футболиста диагностирована контузия боковой связки коленного сустава. О сроках его возвращения в общую группу будет сообщено дополнительно.
«Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!», — говорится в сообщении клуба.
Напомни, 34-летний хавбек забил единственный гол в этой встрече, а на 83-й минуте был заменен из-за повреждения. В этом сезоне Глушаков провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/aprel/denis-glushakov-proshyel-medobsledovanie/
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