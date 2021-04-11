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У Глушакова диагностирована контузия боковой связки коленного сустава

16:09
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прошел медицинское обследование в связи с повреждением, полученным в матче 25-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0), информирует сайт подмосковного клуба.

У футболиста диагностирована контузия боковой связки коленного сустава. О сроках его возвращения в общую группу будет сообщено дополнительно.

«Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!», — говорится в сообщении клуба.

Напомни, 34-летний хавбек забил единственный гол в этой встрече, а на 83-й минуте был заменен из-за повреждения. В этом сезоне Глушаков провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/aprel/denis-glushakov-proshyel-medobsledovanie/

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