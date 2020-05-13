Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева во время выступления в кассационной инстанции дал оценку всему процессу над футболистами.

— Так вышло, что это обыденное дело, как никакое другое за последнее десятилетие, по ряду причин, притянуло на себе пристальное внимание со стороны сотен тысяч граждан страны, которые раньше вообще не интересовались реалиями отечественного судопроизводства.

И то, как велись предварительное и судебное следствие по этому делу для многих стало «открытием глаз» на реалии отечественного судопроизводства. И у большинства адекватных граждан процессуальные пируэты следствия и стороны обвинения, а также сам приговор вызвали лишь негативные эмоции. И если первоначально негодования звучали в адреса наших подзащитный, то уже по пришествию некоторого времени расследования — уже в отношении представителей правоохранительных органов и судейского корпуса, как допускающих явные огрехи в своей деятельности и несправедливое тенденциозное отношение к фигурантам дела.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре столицы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. (Дмитрий Зеленов)

Полностью речь адвоката Мамаева — здесь