КДК РФС накажет махачкалинское «Динамо» за поведение фанатов в матче против «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 28-го тура РПЛ.

«В матче «Динамо» Махачкала — «Зенит» болельщики хозяев кричали оскорбительные выражения в адрес судьи. В игре «Акрон» — «Ахмат» рассмотрим поведение двух игроков тольяттинцев. Полузащитник Стефан Лончар, который ушел на замену на 74-й минуте, сбил микрофон основного вещателя. И нападающий Беншимол после удаления, покидая поле, бросил бутылку в скамейку резервного арбитра, повредив стекло. В матче «Рубин» — «Ростов» у главного тренера хозяев Рашида Рахимова выход за пределы техзоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 61 очком после 28-го тура. Далее расположились «Зенит» (60) и ЦСКА (55).