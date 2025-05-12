Футбол
12 мая, 11:24

КДК РФС накажет махачкалинское «Динамо» за поведение фанатов в матче против «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 28-го тура РПЛ.

«В матче «Динамо» Махачкала — «Зенит» болельщики хозяев кричали оскорбительные выражения в адрес судьи. В игре «Акрон» — «Ахмат» рассмотрим поведение двух игроков тольяттинцев. Полузащитник Стефан Лончар, который ушел на замену на 74-й минуте, сбил микрофон основного вещателя. И нападающий Беншимол после удаления, покидая поле, бросил бутылку в скамейку резервного арбитра, повредив стекло. В матче «Рубин» — «Ростов» у главного тренера хозяев Рашида Рахимова выход за пределы техзоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 61 очком после 28-го тура. Далее расположились «Зенит» (60) и ЦСКА (55).

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Артур Григорьянц
КДК
    • Тюкавин — о победе над «Спартаком»: «Разорвали их»

    Тюкавин: «Надеюсь, что мы обыграем «Краснодар» и не дадим ему стать чемпионом»
