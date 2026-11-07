Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба, сообщает Telegram-канал бело-голубых.
Тюкавин забил победный для «Динамо» мяч в добавленное ко второму тайму время матча 14-го тура чемпионата России против «Факела» — 2:1.
Этот гол стал для 24-летнего форварда 70-м в составе московской команды. Теперь Тюкавин входит в десятку лучших бомбардиров в истории «Динамо».
Лучший бомбардир в истории «Динамо» (по данным Transfermarkt) — Сергей Соловьев, игравший за клуб в 1940-1953 годах (149 голов).
В нынешнем сезоне Тюкавин забил 9 голов в 17 матчах.
Источник: Telegram-канал «Динамо» Москва
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|30
|
3
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|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
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|14
|4
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|18
|
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|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
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|13
|3
|8
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|
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|6
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|
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|13
|4
|1
|8
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|
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|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
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|Акрон
|13
|2
|6
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|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
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|9-23
|6
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30 тур
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2
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