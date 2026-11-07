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Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»

Алексей Михайлов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба, сообщает Telegram-канал бело-голубых.

Тюкавин забил победный для «Динамо» мяч в добавленное ко второму тайму время матча 14-го тура чемпионата России против «Факела» — 2:1.

Этот гол стал для 24-летнего форварда 70-м в составе московской команды. Теперь Тюкавин входит в десятку лучших бомбардиров в истории «Динамо».

Лучший бомбардир в истории «Динамо» (по данным Transfermarkt) — Сергей Соловьев, игравший за клуб в 1940-1953 годах (149 голов).

В нынешнем сезоне Тюкавин забил 9 голов в 17 матчах.

Источник: Telegram-канал «Динамо» Москва
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Константин Тюкавин
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 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
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8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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 7
П
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 4
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