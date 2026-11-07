Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба, сообщает Telegram-канал бело-голубых.

Тюкавин забил победный для «Динамо» мяч в добавленное ко второму тайму время матча 14-го тура чемпионата России против «Факела» — 2:1.

Этот гол стал для 24-летнего форварда 70-м в составе московской команды. Теперь Тюкавин входит в десятку лучших бомбардиров в истории «Динамо».

Лучший бомбардир в истории «Динамо» (по данным Transfermarkt) — Сергей Соловьев, игравший за клуб в 1940-1953 годах (149 голов).

В нынешнем сезоне Тюкавин забил 9 голов в 17 матчах.