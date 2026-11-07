Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил награду лучшему игроку команды по итогам октября, сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом месяце 27-летний хавбек забивал во всех трех матчах РПЛ. В игре с «Краснодаром» (3:2) он оформил дубль, а во встречах с «Ахматом» (3:2) и махачкалинским «Динамо» (2:0) отметился по одному голу.

В сезоне-2026/27 чемпионата России Глушенков забил 10 мячей. Он делит первое место в гонке бомбардиров с одноклубником Александром Соболевым.

Ранее Глушенков также был признан лучшим игроком РПЛ в октябре. При этом хавбек не попал в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой.