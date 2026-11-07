«Факел» — «Динамо»: судья ошибочно удалил воронежца Тодоровича
На 72-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» (1:2) судья Матвей Заика ошибочно вынес второе предупреждение Дарко Тодоровичу и удалил его. Первую желтую карточку в этой встрече воронежец получил на 11-й минуте.
В том эпизоде Тодорович, находясь «под» вторым ассистентом Алексеем Ермиловым, попал Жозуэ Казимиру в область голеностопа, на что динамовец отреагировал криком и падением. Заика поначалу продолжил игру, но затем остановил ее, видимо, получив сигнал помощника. Спустя некоторое время арбитр достал желтую карточку и показал ее Тодоровичу. За ней последовали красная и удаление. Составы уравнялись (на 43-й минуте был удален Артур Гомес).
Если судить по показанному повтору, решение бригады ошибочно: не было оснований для применения такой дисциплинарной санкции. При этом видеоассистенты Ян Бобровский и Сергей Чебан в действия Заики не вмешались.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2