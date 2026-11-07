«Факел» — «Динамо»: судья ошибочно удалил воронежца Тодоровича

На 72-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» (1:2) судья Матвей Заика ошибочно вынес второе предупреждение Дарко Тодоровичу и удалил его. Первую желтую карточку в этой встрече воронежец получил на 11-й минуте.

В том эпизоде Тодорович, находясь «под» вторым ассистентом Алексеем Ермиловым, попал Жозуэ Казимиру в область голеностопа, на что динамовец отреагировал криком и падением. Заика поначалу продолжил игру, но затем остановил ее, видимо, получив сигнал помощника. Спустя некоторое время арбитр достал желтую карточку и показал ее Тодоровичу. За ней последовали красная и удаление. Составы уравнялись (на 43-й минуте был удален Артур Гомес).

Если судить по показанному повтору, решение бригады ошибочно: не было оснований для применения такой дисциплинарной санкции. При этом видеоассистенты Ян Бобровский и Сергей Чебан в действия Заики не вмешались.