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Судейство

«Факел» — «Динамо»: судья ошибочно удалил воронежца Тодоровича

Александр Бобров
Шеф-редактор
Матвей Заика.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 72-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» (1:2) судья Матвей Заика ошибочно вынес второе предупреждение Дарко Тодоровичу и удалил его. Первую желтую карточку в этой встрече воронежец получил на 11-й минуте.

В том эпизоде Тодорович, находясь «под» вторым ассистентом Алексеем Ермиловым, попал Жозуэ Казимиру в область голеностопа, на что динамовец отреагировал криком и падением. Заика поначалу продолжил игру, но затем остановил ее, видимо, получив сигнал помощника. Спустя некоторое время арбитр достал желтую карточку и показал ее Тодоровичу. За ней последовали красная и удаление. Составы уравнялись (на 43-й минуте был удален Артур Гомес).

Если судить по показанному повтору, решение бригады ошибочно: не было оснований для применения такой дисциплинарной санкции. При этом видеоассистенты Ян Бобровский и Сергей Чебан в действия Заики не вмешались.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
1:2
Динамо

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Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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