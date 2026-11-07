«Динамо» обыграло «Факел» в матче с двумя удалениями, Тюкавин забил в добавленное время

«Динамо» обыграло «Факел» в матче 14-го тура чемпионата России — 2:1.

В начале матча Даниил Фомин вывел бело-голубых вперед. На 12-й минуте Вячеслав Якимов сравнял счет.

На 43-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален нападающий воронежцев Артур Гомес. На 72-й минуте был удален защитник «Факела» Дарко Тодорович.

В добавленное время гол забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в чемпионате России. «Факел» с 6 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В 15-м туре «Факел» встретится с «Акроном» 21 ноября. Днем позже «Динамо» сыграет с «Краснодаром».