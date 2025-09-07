Тюкавин сыграл впервые с 2 марта

Как стало известно «СЭ», Константин Тюкавин в воскресенье, 7 сентября, принял участие в товарищеском матче «Динамо» с молодежной командой бело-голубых (2:1).

23-летний форвард впервые сыграл после разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта в Ростове-на-Дону.

13 сентября «Динамо» на своем поле примет «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ.