Источник: «Палмейрас» отказался продавать Рикелме «Зениту» за 10 миллионов евро

«Зенит» заинтересован в подписании полузащитника «Палмейраса» Рикелме, сообщает инсайдер Жорже Никола.

По информации источника, сине-бело-голубые предложили за 18-летнего игрока 8 миллионов евро в виде фиксированной суммы и 4 миллиона евро в виде бонусов. Однако бразильский клуб отклонил предложение «Зенита» и хочет получить 12+3 миллиона евро за футболиста.

На счету Рикелме только один матч за основную команду клуба из Сан-Паулу. За «Палмейрас» U-20 он сыграл в 68 встречах, забив 28 голов и сделав 4 результативные передачи. Контракт полузащитника с нынешней командой рассчитан до лета 2026 года.

В 2023-м Рикелме вместе со сборной Бразилии до 17 лет выиграл чемпионат Южной Америки.