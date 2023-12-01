Тюкавин — о Личке: «Можем поиграть в приставку, порубиться в НХЛ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о работе с главным тренером Марцелом Личкой.

«Честно, все нравится. У нас рабочие отношения. Бывает, можем поиграть в приставку, порубиться в НХЛ. Он открыт к этому», — сказал Тюкавин.

«Динамо» под руководством Лички занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. Чешский тренер возглавил команду летом 2023 года после ухода из «Оренбурга».