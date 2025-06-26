Защитник «Зенита» Тарасов перешел в «Ростов»

«Ростов» объявил о переходе защитника «Зенита» Александра Тарасова.

19-летний россиянин подписал пятилетний контракт. Его соглашение с «Зенитом» истекало 31 декабря 2025 года.

Тарасов провел 26 матчей за «Зенит-2», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.