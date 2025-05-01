Футбол
1 мая, 13:35

Тюкавин рассказал, что с удовольствием бы сыграл в хоккей с Овечкиным

Камила Абдурахманова
корреспондент

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что хотел бы сыграть в хоккей с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным после своего восстановления.

«Саша Овечкин спустя пару дней позвонил по видео, пообщались, поздравил его с рекордом. Сейчас они играют в плей-офф. Желаю ему удачи и побед. Могу ли сыграть с Овечкиным в хоккей? Я бы с удовольствием сыграл, но сначала нужно восстановиться, чтобы колено не беспокоило», — сказал Тюкавин ТАСС.

«Вашингтон» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Монреаль» в пятом матче со счетом 4:1 и выиграв серию со счетом 4-1. В этих пяти матчах Александр Овечкин набрал 5 очков по системе «гол+пас» (4+1). Овечкин сравнялся с канадским хоккеистом Марио Лемье по количеству голов в плей-офф НХЛ.

Во втором раунде «Вашингтон» встретится с «Каролиной».

Ранее Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. После гола в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» количество заброшенных Овечкиным шайб достигло 895 — на две больше, чем у канадца Гретцки. Сейчас на счету Овечкина 897 голов. Тюкавин восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Константин Тюкавин
НХЛ
РПЛ
Популярное видео
