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Сегодня, 17:26

Ткаченко подтвердил, что его агентство больше не представляет интересы Андрея Мостового

Карен Саркисян
Корреспондент

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко ответил на вопрос о том, ушел ли из его агентства полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

«Все верно, кроме одного, — приводит слова Ткаченко «Чемпионат». — Это мы инициировали непродление сотрудничества с Мостовым. Почему? Это не имеет отношения к футболу. Мне много лет, и я хочу получать от жизни и работы только положительные эмоции«.

По словам агента, сотрудничество принесло сторонам только прогресс.

«От футболиста дубля «Химок» до чемпиона России и игрока национальной команды. Расстались нормально, Мостовой знает, что всегда может к нам обратиться за помощью. Поэтому Андрею спасибо за сотрудничество и только успехов», — сказал он.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин забил три мяча в 23 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4579965-agent-tkachenko-obyasnil-prekraschenie-raboty-s-igrokom-zenita-andreem-mostovym.html
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Герман Ткаченко
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