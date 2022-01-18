Ткаченко подтвердил, что его агентство больше не представляет интересы Андрея Мостового

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко ответил на вопрос о том, ушел ли из его агентства полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

«Все верно, кроме одного, — приводит слова Ткаченко «Чемпионат». — Это мы инициировали непродление сотрудничества с Мостовым. Почему? Это не имеет отношения к футболу. Мне много лет, и я хочу получать от жизни и работы только положительные эмоции«.

По словам агента, сотрудничество принесло сторонам только прогресс.

«От футболиста дубля «Химок» до чемпиона России и игрока национальной команды. Расстались нормально, Мостовой знает, что всегда может к нам обратиться за помощью. Поэтому Андрею спасибо за сотрудничество и только успехов», — сказал он.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин забил три мяча в 23 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.