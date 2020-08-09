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«Ты легенда «Спартака»!» Фанаты красно-белых едва не сорвали выход Тихонова в эфир

21:09
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Болельщики «Спартака» бурно отреагировали на бывшего полузащитника команды и эксперта телеканала «Матч ТВ» Андрея Тихонова.

Фанаты начали скандировать «Ты легенда «Спартака», чем чуть не сорвали прямой эфир.

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