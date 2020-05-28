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ТВЦ: Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями

15:32
Стадион «Открытие Арена» перед матчем «Спартак» — ЦСКА. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Стадион «Открытие Арена» перед матчем «Спартак» — ЦСКА. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Роспотребнадзор согласовал c российской премьер-лигой возможность проведения матчей со зрителями. Об этом сообщает ТВЦ.

Трибуны могут быть заполнены максимум на 10 процентов от вместимости стадиона.

Турнир в Тинькофф российской премьер-лиге планируется возобновить 21 июня. Ранее соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса.

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