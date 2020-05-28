ТВЦ: Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями
15:32
Роспотребнадзор согласовал c российской премьер-лигой возможность проведения матчей со зрителями. Об этом сообщает ТВЦ.
??? Футбол возвращается!— TVC+ (@tvcplus) May 28, 2020
По нашим данным, Роспотребнадзор согласовал c РФПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня. Но при условии, что на трибунах будет занято не больше 10% мест. pic.twitter.com/IiLogfOfCl
Трибуны могут быть заполнены максимум на 10 процентов от вместимости стадиона.
Турнир в Тинькофф российской премьер-лиге планируется возобновить 21 июня. Ранее соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса.
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