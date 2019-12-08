Турнирная таблица РПЛ после 19 туров. Такой она будет до весны-2020

В воскресенье, 8 декабря, завершились матчи 19-го тура чемпионата России. Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» — 45 очков. На второй строчке — «Краснодар» (35 баллов). Третий — «Ростов» (34 очка).

В подвале турнирной таблицы чемпионата России находятся «Крылья Советов» (18 баллов и 15-е место) и «Сочи» (15 очков и 16-я строчка).

Чемпионат России возобновится в марте 2020 года.

Полностью турнирная таблица РПЛ выглядит следующим образом:

И В Н П РМ O 1 «Зенит» 19 14 3 2 37 — 9 45 2 «Краснодар» 19 9 8 2 33 — 20 35 3 «Ростов» 19 10 4 5 34 — 28 34 4 ЦСКА 19 10 4 5 26 — 18 34 5 «Локомотив» 19 10 4 5 28 — 24 34 6 «Арсенал» 19 7 4 8 23 — 23 25 7 «Уфа» 19 6 7 6 16 — 17 25 8 «Динамо» 19 6 6 7 16 — 21 24 9 «Урал» 19 6 6 7 24 — 31 24 10 «Спартак» 19 6 4 9 19 — 21 22 11 «Тамбов» 19 6 3 10 23 — 26 21 12 «Ахмат» 19 4 7 8 13 — 24 19 13 «Рубин» 19 4 7 8 11 — 21 19 14 «Оренбург» 18 5 4 9 21 — 27 19 15 «Крылья Советов» 19 5 3 11 20 — 25 18 16 «Сочи» 18 3 6 9 16 — 25 15

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр