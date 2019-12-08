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Турнирная таблица РПЛ после 19 туров. Такой она будет до весны-2020

23:03
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В воскресенье, 8 декабря, завершились матчи 19-го тура чемпионата России. Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» — 45 очков. На второй строчке — «Краснодар» (35 баллов). Третий — «Ростов» (34 очка).

В подвале турнирной таблицы чемпионата России находятся «Крылья Советов» (18 баллов и 15-е место) и «Сочи» (15 очков и 16-я строчка).

Чемпионат России возобновится в марте 2020 года.

Полностью турнирная таблица РПЛ выглядит следующим образом:

И

В

Н

П

РМ

O

1

«Зенит»

19

14

3

2

37 — 9

45

2

«Краснодар»

19

9

8

2

33 — 20

35

3

«Ростов»

19

10

4

5

34 — 28

34

4

ЦСКА

19

10

4

5

26 — 18

34

5

«Локомотив»

19

10

4

5

28 — 24

34

6

«Арсенал»

19

7

4

8

23 — 23

25

7

«Уфа»

19

6

7

6

16 — 17

25

8

«Динамо»

19

6

6

7

16 — 21

24

9

«Урал»

19

6

6

7

24 — 31

24

10

«Спартак»

19

6

4

9

19 — 21

22

11

«Тамбов»

19

6

3

10

23 — 26

21

12

«Ахмат»

19

4

7

8

13 — 24

19

13

«Рубин»

19

4

7

8

11 — 21

19

14

«Оренбург»

18

5

4

9

21 — 27

19

15

«Крылья Советов»

19

5

3

11

20 — 25

18

16

«Сочи»

18

3

6

9

16 — 25

15

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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