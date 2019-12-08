Турнирная таблица РПЛ после 19 туров. Такой она будет до весны-2020
В воскресенье, 8 декабря, завершились матчи 19-го тура чемпионата России. Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» — 45 очков. На второй строчке — «Краснодар» (35 баллов). Третий — «Ростов» (34 очка).
В подвале турнирной таблицы чемпионата России находятся «Крылья Советов» (18 баллов и 15-е место) и «Сочи» (15 очков и 16-я строчка).
Чемпионат России возобновится в марте 2020 года.
Полностью турнирная таблица РПЛ выглядит следующим образом:
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
РМ
|
O
|
1
|
«Зенит»
|
19
|
14
|
3
|
2
|
37 — 9
|
45
|
2
|
«Краснодар»
|
19
|
9
|
8
|
2
|
33 — 20
|
35
|
3
|
«Ростов»
|
19
|
10
|
4
|
5
|
34 — 28
|
34
|
4
|
ЦСКА
|
19
|
10
|
4
|
5
|
26 — 18
|
34
|
5
|
«Локомотив»
|
19
|
10
|
4
|
5
|
28 — 24
|
34
|
6
|
«Арсенал»
|
19
|
7
|
4
|
8
|
23 — 23
|
25
|
7
|
«Уфа»
|
19
|
6
|
7
|
6
|
16 — 17
|
25
|
8
|
«Динамо»
|
19
|
6
|
6
|
7
|
16 — 21
|
24
|
9
|
«Урал»
|
19
|
6
|
6
|
7
|
24 — 31
|
24
|
10
|
«Спартак»
|
19
|
6
|
4
|
9
|
19 — 21
|
22
|
11
|
«Тамбов»
|
19
|
6
|
3
|
10
|
23 — 26
|
21
|
12
|
«Ахмат»
|
19
|
4
|
7
|
8
|
13 — 24
|
19
|
13
|
«Рубин»
|
19
|
4
|
7
|
8
|
11 — 21
|
19
|
14
|
«Оренбург»
|
18
|
5
|
4
|
9
|
21 — 27
|
19
|
15
|
«Крылья Советов»
|
19
|
5
|
3
|
11
|
20 — 25
|
18
|
16
|
«Сочи»
|
18
|
3
|
6
|
9
|
16 — 25
|
15
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр