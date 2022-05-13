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Тульский «Арсенал» в предстоящем сезоне получит поддержку со стороны губернатора

Сергей Федоров
Корреспондент
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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

«Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Состоялся достаточно продолжительный, конструктивный и обстоятельный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определенные претензии. Это абсолютно логично в сегодняшней турнирной ситуации. Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора», — сказал Аджоев «СЭ».

Аджоев также заявил, что тульская команда сосредоточена на двух оставшихся матчах в чемпионате России.

«Сейчас все силы необходимо направить на достижение максимального результата в предстоящих матчах чемпионата. Нужно сделать все, чтобы оставить команду в РПЛ. Мы, безусловно, благодарны за эту встречу в такой непростой момент, настроены на работу и призываем всех, кому дорог тульский «Арсенал», объединить усилия для достижения цели», — добавил Аджоев.

После 28 туров «Арсенал» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ (23 очка). 14 мая туляки сыграют с «Уфой».

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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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