Тульский «Арсенал» в предстоящем сезоне получит поддержку со стороны губернатора

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

«Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Состоялся достаточно продолжительный, конструктивный и обстоятельный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определенные претензии. Это абсолютно логично в сегодняшней турнирной ситуации. Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора», — сказал Аджоев «СЭ».

Аджоев также заявил, что тульская команда сосредоточена на двух оставшихся матчах в чемпионате России.

«Сейчас все силы необходимо направить на достижение максимального результата в предстоящих матчах чемпионата. Нужно сделать все, чтобы оставить команду в РПЛ. Мы, безусловно, благодарны за эту встречу в такой непростой момент, настроены на работу и призываем всех, кому дорог тульский «Арсенал», объединить усилия для достижения цели», — добавил Аджоев.

После 28 туров «Арсенал» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ (23 очка). 14 мая туляки сыграют с «Уфой».