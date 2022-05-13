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Алексей Еременко: «Рома не хочет возвращаться в Россию»

Алексей Еременко заявил, что его брат Роман не хочет возвращаться в Россию
Александр Кружков
,  
Юрий Голышак
Читать «СЭ» в
Роман Еременко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о младшем брате Романе, последним клубом которого был «Ростов».

— Ваш брат Роман назвал гением Антонио Ди Натале, с которым пересекся в «Удинезе». О ком из своих одноклубников готовы сказать то же самое?

— Для меня Ромка — гений! Я не шучу! У него феноменальные данные, мог бы в любом клубе мира играть. Атакующие полузащитники не любят возвращаться назад. А для брата это не проблема, бегает по всему полю, постоянно выполняет сумасшедший объем работы. Плюс тонко чувствует игру, может и отдать, и забить.

— Что же помешало в топ-клуб попасть?

— В первую очередь это вопрос к агенту.

— Где сейчас Роман?

— Дома, в Хельсинки, с женой, двумя дочками и сыном. Рассматривает несколько предложений. Если все сложится — ближе к лету подпишет контракт.

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— «Ростов» он покинул в феврале 2021-го. Почему до сих пор без команды?

— Изначально хотел больше времени проводить с семьей, которая оставалась в Финляндии. Потом были варианты, но по разным причинам сорвалось. Так одно трансферное окно пролетело мимо, второе...

— Есть шанс, что вернется в Россию?

— Нет, сюда не хочет. Роме уже 35, надеется подыскать что-то поспокойнее. В идеале — поиграть на Ближнем Востоке. Главное — чтобы семья была рядом. В «Ростове» в какой-то момент с этим возникли непреодолимые трудности.

— Почему?

— Его жена Марика — финка, которая родилась в Америке. Российскую визу получала лишь на три месяца. В пандемию с продлением стало еще сложнее.

Роман Еременко
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Алексей Еременко-младший
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

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 11
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Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

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Зенит

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 6
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Спартак

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