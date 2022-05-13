Алексей Еременко: «Рома не хочет возвращаться в Россию»

Алексей Еременко заявил, что его брат Роман не хочет возвращаться в Россию

Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о младшем брате Романе, последним клубом которого был «Ростов».

— Ваш брат Роман назвал гением Антонио Ди Натале, с которым пересекся в «Удинезе». О ком из своих одноклубников готовы сказать то же самое?

— Для меня Ромка — гений! Я не шучу! У него феноменальные данные, мог бы в любом клубе мира играть. Атакующие полузащитники не любят возвращаться назад. А для брата это не проблема, бегает по всему полю, постоянно выполняет сумасшедший объем работы. Плюс тонко чувствует игру, может и отдать, и забить.

— Что же помешало в топ-клуб попасть?

— В первую очередь это вопрос к агенту.

— Где сейчас Роман?

— Дома, в Хельсинки, с женой, двумя дочками и сыном. Рассматривает несколько предложений. Если все сложится — ближе к лету подпишет контракт.

— «Ростов» он покинул в феврале 2021-го. Почему до сих пор без команды?

— Изначально хотел больше времени проводить с семьей, которая оставалась в Финляндии. Потом были варианты, но по разным причинам сорвалось. Так одно трансферное окно пролетело мимо, второе...

— Есть шанс, что вернется в Россию?

— Нет, сюда не хочет. Роме уже 35, надеется подыскать что-то поспокойнее. В идеале — поиграть на Ближнем Востоке. Главное — чтобы семья была рядом. В «Ростове» в какой-то момент с этим возникли непреодолимые трудности.

— Почему?

— Его жена Марика — финка, которая родилась в Америке. Российскую визу получала лишь на три месяца. В пандемию с продлением стало еще сложнее.