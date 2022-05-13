Алексей Еременко рассказал, как в 2007 году после матча с «Зенитом» ему сломали челюсть

Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2007 году после матча с «Зенитом» ему сломали челюсть.

— Сезон заканчивался, последний тур. «Зенит» в Раменском вырвал победу и стал чемпионом, опередив на два очка «Спартак». Вечером с женой и друзьями поехали в караоке. Там прицепился парень, сидевший за соседним столиком.

— Что не поделили? Микрофон?

— Нет. Он оказался спартаковским фанатом. Узнал меня, произнес что-то обидное по поводу нашего поражения от «Зенита». Я ответил, завязалась перепалка. Потом вроде все успокоилось. Я подумал — конфликт исчерпан. Но через несколько минут парень подкрался сзади — и кулаком в челюсть!

— А вы?

— Пошел в туалет умываться — крови было много. С женой быстренько расплатились, поехали домой. На следующий день должен был вылетать в Финляндию — готовиться со сборной к матчу против Португалии. Вместо этого попал на операционный стол.

— В ту же ночь?

— Нет. Утром проснулся, посмотрел в зеркало и понял — плохи дела. На лице синяки выступили, рот еле открывался. В больнице выяснилось, что помимо сломанной челюсти у меня еще сильное сотрясение. Под общим наркозом сделали операцию, поставили скобы. Жена месяц кормила через трубочку — супами да пюрешками.

— Заявление в полицию написали?

— Нет. На камерах к утру уже ничего не было — как обычно, все подчистили. Но этого человека нашли. Губернатор Громов дал указание разобраться, взял дело под личный контроль.

— Пожалел парень об ударе?

— Наверное. Я не интересовался его судьбой.