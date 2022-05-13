Алексей Еременко: «Парень подкрался сзади — и кулаком в челюсть!»
Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2007 году после матча с «Зенитом» ему сломали челюсть.
— Сезон заканчивался, последний тур. «Зенит» в Раменском вырвал победу и стал чемпионом, опередив на два очка «Спартак». Вечером с женой и друзьями поехали в караоке. Там прицепился парень, сидевший за соседним столиком.
— Что не поделили? Микрофон?
— Нет. Он оказался спартаковским фанатом. Узнал меня, произнес что-то обидное по поводу нашего поражения от «Зенита». Я ответил, завязалась перепалка. Потом вроде все успокоилось. Я подумал — конфликт исчерпан. Но через несколько минут парень подкрался сзади — и кулаком в челюсть!
— А вы?
— Пошел в туалет умываться — крови было много. С женой быстренько расплатились, поехали домой. На следующий день должен был вылетать в Финляндию — готовиться со сборной к матчу против Португалии. Вместо этого попал на операционный стол.
— В ту же ночь?
— Нет. Утром проснулся, посмотрел в зеркало и понял — плохи дела. На лице синяки выступили, рот еле открывался. В больнице выяснилось, что помимо сломанной челюсти у меня еще сильное сотрясение. Под общим наркозом сделали операцию, поставили скобы. Жена месяц кормила через трубочку — супами да пюрешками.
— Заявление в полицию написали?
— Нет. На камерах к утру уже ничего не было — как обычно, все подчистили. Но этого человека нашли. Губернатор Громов дал указание разобраться, взял дело под личный контроль.
— Пожалел парень об ударе?
— Наверное. Я не интересовался его судьбой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0