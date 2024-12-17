Тукманов рассказал, кто из игроков стал открытием сезона в РПЛ

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов считает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова открытием 2024 года.

«Ну, наверное, на 70% можно говорить о том, что открытие сезона — это Батраков», — сказал Тукманов Vprognoze.ru.

В сезоне -2023/24 19-летний Батраков дебютировал за «Локомотив» в матче 22-го тура против «Краснодара», который закончился ничьей (1:1). В сезоне-2024/25 Батраков принял участие в 23 матчах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его трансферная стоимость в этом году выросла до 8 миллионов евро.