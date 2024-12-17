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Сегодня, 19:34

Тукманов рассказал, кто из игроков стал открытием сезона в РПЛ

Камила Абдурахманова
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Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов считает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова открытием 2024 года.

«Ну, наверное, на 70% можно говорить о том, что открытие сезона — это Батраков», — сказал Тукманов Vprognoze.ru.

В сезоне -2023/24 19-летний Батраков дебютировал за «Локомотив» в матче 22-го тура против «Краснодара», который закончился ничьей (1:1). В сезоне-2024/25 Батраков принял участие в 23 матчах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его трансферная стоимость в этом году выросла до 8 миллионов евро.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Батраков
Александр Тукманов
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Зенит – ЦСКА
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