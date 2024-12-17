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Агент Башича: «Иван не принял предложение «Оренбурга» продлить контракт»

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Асхат Идризович рассказал почему сторона Ивана Башича отклонила предложение «Оренбурга» о продлении контракта.

«Люди из «Оренбурга» предлагали нам продлить контракт. Иван реально счастлив в этом клубе, но команда в этом сезоне играет не так хорошо. Они занимают не свое место, у них сильные игроки, которые достаточно хороши, чтобы быть в середине турнирной таблицы. Могу гарантировать, что Башич будет биться до последней игры, чтобы сохранить место в РПЛ. Причина, по которой мы не приняли новое предложение «Оренбурга», — Иван является игроком сборной Боснии. Если он будет выступать в Первой лиге, то потеряет место в национальной команде», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт 22-летнего боснийского полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне Башич провел 21 матч во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Оренбург
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