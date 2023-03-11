Тукманов: «Ошибка вратаря Довбни привела к тому, что «Торпедо» потерпело поражение»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением об игре автозаводцев в матче 19-го тура против «Урала» (0:1).

«Ошибка вратаря Довбни привела к тому, что «Торпедо» потерпело поражение. Команда играла с желанием, упрекнуть автозаводцев по большому счету не в чем. Результат, к сожалению, получился отрицательным», — приводит «РБ Спорт» слова Тукманова.

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место в турнирной таблице.

В 20 туре московский клуб сыграет с «Пари НН», а «Урал» встретится с «Динамо».